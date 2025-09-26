x
26 сентября 2025
Спорт

Израильскй баскетбол. Определились все полуфиналисты Кубка Лиги

Баскетбол
время публикации: 26 сентября 2025 г., 07:17
AP Photo/John Locher

Определились все полуфиналисты израильского Кубка Лиги по баскетболу.

В полуфиналах сыграют:

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим)

"Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль А-Эмек" (Ган-Нер).

Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Беэр-Шева) 98:86

34 очка набрал защитник тель-авивской команды Антонио Блэкни.

Апоэль (Холон) - Апоэль а-Эмек 79:85 (овертайм)

Счет основного времени 73:73.

Спорт
