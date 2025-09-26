Израильскй баскетбол. Определились все полуфиналисты Кубка Лиги
Определились все полуфиналисты израильского Кубка Лиги по баскетболу.
В полуфиналах сыграют:
"Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим)
"Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль А-Эмек" (Ган-Нер).
Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Беэр-Шева) 98:86
34 очка набрал защитник тель-авивской команды Антонио Блэкни.
Апоэль (Холон) - Апоэль а-Эмек 79:85 (овертайм)
Счет основного времени 73:73.
