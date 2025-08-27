Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Состав сборной Израиля

Сегодня в Софии стартует кадетский чемпионат мира по дзюдо. В нем примет участие 551 спортсмен из 71 страны.

Состав сборной Израиля:

Мужчины

Омер Мор Барак (весовая категория до 50 кг),

Михаэль Эльдан, Том Дубровский (оба - до 55 кг),

Йоав Давид Снир (до 60 кг),

Ноам Фридрих (до 66 кг),

Шахаф Левин, Таль Бружаницкий (до 73 кг),

Аслан Напсо (до 81 кг).

Женщины

Ривка Ицков (весовая категория до 40 кг),

Юваль Габай (до 44 кг),

Элла бар Лев (до 48 кг),

Яли Яав, Талия Арани (обе - до 52 кг),

Гиль Перри (до 57 кг),

Май Эрмиягу (до 63 кг).