x
27 августа 2025
|
последняя новость: 09:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 09:45
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Состав сборной Израиля

Дзюдо
время публикации: 27 августа 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 08:22
Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Состав сборной Израиля
AP Photo/Sakchai Lalit

Сегодня в Софии стартует кадетский чемпионат мира по дзюдо. В нем примет участие 551 спортсмен из 71 страны.

Состав сборной Израиля:

Мужчины

Омер Мор Барак (весовая категория до 50 кг),

Михаэль Эльдан, Том Дубровский (оба - до 55 кг),

Йоав Давид Снир (до 60 кг),

Ноам Фридрих (до 66 кг),

Шахаф Левин, Таль Бружаницкий (до 73 кг),

Аслан Напсо (до 81 кг).

Женщины

Ривка Ицков (весовая категория до 40 кг),

Юваль Габай (до 44 кг),

Элла бар Лев (до 48 кг),

Яли Яав, Талия Арани (обе - до 52 кг),

Гиль Перри (до 57 кг),

Май Эрмиягу (до 63 кг).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июля 2025

Молодежный олимпийский фестиваль. Дзюдо. Израильтянка завоевала серебряную медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025

Дзюдо. Юли Мишинер и Керем Примо стали победительницами турнира в Венгрии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2025

Дзюдо. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали в Таллинне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025

Дзюдо. Израильтяне завоевали серебряную и бронзовую медали в Таллинне