Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Турчанка отказалась пожать руку израильтянке

Сегодня в Софии стартовал кадетский чемпионат мира по дзюдо.

В первый день турнира произошел неприятный инцидент.

В полуфинале израильтянка Юваль Габай (весовая категория до 44 кг) проиграла турчанке Ливанур Кайир.

После победы турчанка отказалась пожать израильтянке руку.

В поединке за третье место Юваль Габай встретится с Ци Ю Ян (Тайвань).

Ливанур Кайир в финале встретится с россиянкой Надеждой Мишенкиной.