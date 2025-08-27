Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Турчанка отказалась пожать руку израильтянке
Сегодня в Софии стартовал кадетский чемпионат мира по дзюдо.
В первый день турнира произошел неприятный инцидент.
В полуфинале израильтянка Юваль Габай (весовая категория до 44 кг) проиграла турчанке Ливанур Кайир.
После победы турчанка отказалась пожать израильтянке руку.
В поединке за третье место Юваль Габай встретится с Ци Ю Ян (Тайвань).
Ливанур Кайир в финале встретится с россиянкой Надеждой Мишенкиной.
