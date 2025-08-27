x
27 августа 2025
Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Турчанка отказалась пожать руку израильтянке

время публикации: 27 августа 2025 г., 16:14
Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Турчанка отказалась пожать руку израильтянке
AP Photo/Sakchai Lalit

Сегодня в Софии стартовал кадетский чемпионат мира по дзюдо.

В первый день турнира произошел неприятный инцидент.

В полуфинале израильтянка Юваль Габай (весовая категория до 44 кг) проиграла турчанке Ливанур Кайир.

После победы турчанка отказалась пожать израильтянке руку.

В поединке за третье место Юваль Габай встретится с Ци Ю Ян (Тайвань).

Ливанур Кайир в финале встретится с россиянкой Надеждой Мишенкиной.

