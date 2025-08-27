x
27 августа 2025
Спорт

Чемпионат мира по бадминтону. Миша Зильберман проиграл в первом матче

Бадминтон
время публикации: 27 августа 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 11:36
Чемпионат мира по бадминтону. Миша Зильберман проиграл в первом матче
AP Photo/Dita Alangkara

В Париже проходит чемпионат мира по бадминтону.

Израильтянин Миша Зильберман проиграл в первом матче Вирену Неттасинге (Шри-Ланка) 11:21, 21:23.

В соревнованиях смешанных пар Миша и Светлана Зильберман в первом матче проиграли сербам Михайло Томичу и Аделе Витман 11:21, 6:21.

Спорт
