Чемпионат мира по бадминтону. Миша Зильберман проиграл в первом матче
время публикации: 27 августа 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 11:36
В Париже проходит чемпионат мира по бадминтону.
Израильтянин Миша Зильберман проиграл в первом матче Вирену Неттасинге (Шри-Ланка) 11:21, 21:23.
В соревнованиях смешанных пар Миша и Светлана Зильберман в первом матче проиграли сербам Михайло Томичу и Аделе Витман 11:21, 6:21.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2025