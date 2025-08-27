"Кайрат", "Пафос" и "Буде/Глимт" впервые вышли в основной этап Лиги чемпионов

"Кайрат", "Пафос" и "Буде/Глимт" впервые вышли в основной (групповой) этап Лиг чемпионов.

"Кайрат" стал второй командой из Казахстана, которая сыграет на этом этапе турнира.

В исторической победе над "Селтиком" принимали участие двое израильтян: полузащитник Дани Глазер и защитник Офри Арад.

"Пафос" впервые играет в еврокубках. По пути к основному этапу Лиги чемпионов киприоты обыграли тель-авивский "Маккаби", киевское "Динамо" и "Црвену Звезду".

"Буде/Глимт" станет первым норвеэским клубом в основном этапе Лиги чемпионов за 18 лет (в начале 2000-х годов Норвегию довольно успешно представлял "Русенборг").

Ворота норвежцев защищает голкипер сборной России (уроженец Израиля) Никита Хайкин.