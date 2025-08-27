x
27 августа 2025
|
последняя новость: 06:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 06:46
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Кайрат", "Пафос" и "Буде/Глимт" вышли в Лигу чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 27 августа 2025 г., 06:12 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 06:19
"Кайрат", "Пафос" и "Буде/Глимт" вышли в Лигу чемпионов
AP Photo/Alikhan Sariyev

В основную часть Лиги чемпионов вышли "Кайрат", "Пафос" и "Буде/Глимт".

"Селтик", "Црвена Звезда" и "Штурм" (Грац) вылетели в Лигу Европы.

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Селтик (Глазго, Шштландия) 0:0 (по пенальти 3:2) (первый матч 0:0)

У хозяев пенальти не забил Валерий Громыко. В составе шотландцев не сумели забить Дайдзен Маэда, Адам Ида и Люк Маккоуэн.

Пафос (Кипр) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 1:1 (первый матч 2:1)

Хозяева отыгрались на 89-й минуте. Гол, который вывел "Пафос" в основной этап Лиги чемпионов, забил Жажа.

Штурм (Грац, Австрия) - Буде/Глимт (Норвегия) 2:1 (0:5)

Ворота норвежцев защищал российско-израильский голкипер Никита Хайкин.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

MLS. Победный гол и желтая карточка Тая Барибо
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Дебюты де Брейне и Модрича. Провал Аллегри. Результаты матчей чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Достижения Обамеянга и "Марселя". Результаты матчей чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Джанлуиджи Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ