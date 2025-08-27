"Кайрат", "Пафос" и "Буде/Глимт" вышли в Лигу чемпионов

В основную часть Лиги чемпионов вышли "Кайрат", "Пафос" и "Буде/Глимт".

"Селтик", "Црвена Звезда" и "Штурм" (Грац) вылетели в Лигу Европы.

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Селтик (Глазго, Шштландия) 0:0 (по пенальти 3:2) (первый матч 0:0)

У хозяев пенальти не забил Валерий Громыко. В составе шотландцев не сумели забить Дайдзен Маэда, Адам Ида и Люк Маккоуэн.

Пафос (Кипр) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 1:1 (первый матч 2:1)

Хозяева отыгрались на 89-й минуте. Гол, который вывел "Пафос" в основной этап Лиги чемпионов, забил Жажа.

Штурм (Грац, Австрия) - Буде/Глимт (Норвегия) 2:1 (0:5)

Ворота норвежцев защищал российско-израильский голкипер Никита Хайкин.