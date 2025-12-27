x
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Футбол. Победы фаворитов. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 27 декабря 2025 г., 19:26
Футбол. Победы фаворитов. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялись матчи восемнадцатого чемпионата Англии. "Арсенал" победил "Брайтон энд Хоув" 2:1.

Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:2

"Горожане" занимают второе место, на 2 очка отставая от "Арсенала".

Арсенал (Лондон) - Брайтон энж Хоув 2:1

Брентфорд - Борнмут 4:1

"Брентфорд" не проиграл "Борнмуту" в девятом матче подряд.

Три гола забил Кевин Шаде.

Бернли - Эвертон (Ливерпуль) 0:0

Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:1

"Красные" одержали третью победу подряд и поднялись на четвертое место.

Первый гол за "Ливерпуль" забил Флориан Вирц.

Вест Хэм (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 0:1

Победный гол на 85-й минуте забил Рауль Хименес.

