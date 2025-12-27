Футбол. Победы фаворитов. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 27 декабря 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 19:26
Состоялись матчи восемнадцатого чемпионата Англии. "Арсенал" победил "Брайтон энд Хоув" 2:1.
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:2
"Горожане" занимают второе место, на 2 очка отставая от "Арсенала".
Арсенал (Лондон) - Брайтон энж Хоув 2:1
Брентфорд - Борнмут 4:1
"Брентфорд" не проиграл "Борнмуту" в девятом матче подряд.
Три гола забил Кевин Шаде.
Бернли - Эвертон (Ливерпуль) 0:0
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:1
"Красные" одержали третью победу подряд и поднялись на четвертое место.
Первый гол за "Ливерпуль" забил Флориан Вирц.
Вест Хэм (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 0:1
Победный гол на 85-й минуте забил Рауль Хименес.
