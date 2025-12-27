x
27 декабря 2025
последняя новость: 15:10
Расистское нападение в Подмосковье. Избит и ранен бывший футболист ЦСКА

время публикации: 27 декабря 2025 г., 14:21
Расистское нападение в Подмосковье. Избит и ранен бывший футболист ЦСКА
В кафе в Звенигороде, Московская область, группа напала на российского футболиста Лайонела Адамса, сообщает Sportrbox.

Около десятка человек напали на Адамса. В него выстрелили из пистолета и избили. Конфликт произошел на расовой почве.

31-летний футболист госпитализирован.

Отец Лайонела Адамса - нигериец. мать - россиянка.

Лайонел Адамс - воспитанник московского ЦСКА.

Защитник выступал за клубы ЦСКА (Москва). "Енисей" (Красноярск), "Волга" (Тверь), КАМАЗ (Набережные Челны), "Бананц" (Ереван), "Серседа" (Испания), "Ислочь" (Беларусь), "Каспий" (Актау, Казахстан), "Туран" (Казахстан), "Ван" (Черенцаван, Армения), "Будучность" (Подгорицйа, Черногория), "Худжанд" (Таджикистан), "Жетысу" (Талдыкорган, Казахстан), "Шахтер" (Караганда).

В 2011 году Лайонел Адамс сыграл один матч за юниорскую сборную России.

