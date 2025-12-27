Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" победил "Ньюкасл"

В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Ньюкасл" 1:0.

Комментатор сказал, что ничья была бы более справедливым исходом поединка.

На 24-й минуте из-за боковой последовал вброс мяча в штрафную. Патрик Доргу метров с 15 пробил в угол 1:0. Это первый гол датчанина в матчах за "Манчестер Юнайтед" (он еще в феврале перешел из "Лечче").

"Сороки" создали немало опасных моментов, но забить не сумели.