Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" победил "Ньюкасл"
время публикации: 27 декабря 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 12:25
В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Ньюкасл" 1:0.
Комментатор сказал, что ничья была бы более справедливым исходом поединка.
На 24-й минуте из-за боковой последовал вброс мяча в штрафную. Патрик Доргу метров с 15 пробил в угол 1:0. Это первый гол датчанина в матчах за "Манчестер Юнайтед" (он еще в феврале перешел из "Лечче").
"Сороки" создали немало опасных моментов, но забить не сумели.
