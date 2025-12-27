Результаты матчей Кубка Израиля по футболу
время публикации: 27 декабря 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 13:02
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) победил "Апоэль" (Рамат-Ган) 3:2.
Маккаби (Герцлия) - Кфар Саба 1928 4:1
Три гола забил Томер Барзилай.
Маккаби Бней Райна - Апоэль (Кфар-Шалем) 1:0
Кафр Касем - Холон Ермиягу 3:1
На 80-й минуте гости вели в счете 1:0.
Хозяева забили три гола за 9 минут.
Димона - Апоэль (Кфар-Саба) 1:3
Бней Яффо - Маккаби (Нетания) 0:6
Апоэль (Рамат-Ган) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:3
На 70-й минуте "Апоэль" вел в счете 2:0.
Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Умм аль-Фахм) 2:0
