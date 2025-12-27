x
27 декабря 2025
27 декабря 2025
27 декабря 2025
последняя новость: 13:40
27 декабря 2025
Спорт

Результаты матчей Кубка Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 27 декабря 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 13:02
Результаты матчей Кубка Израиля по футболу
AP Photo/Dave Thompson

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) победил "Апоэль" (Рамат-Ган) 3:2.

Маккаби (Герцлия) - Кфар Саба 1928 4:1

Три гола забил Томер Барзилай.

Маккаби Бней Райна - Апоэль (Кфар-Шалем) 1:0

Кафр Касем - Холон Ермиягу 3:1

На 80-й минуте гости вели в счете 1:0.

Хозяева забили три гола за 9 минут.

Димона - Апоэль (Кфар-Саба) 1:3

Бней Яффо - Маккаби (Нетания) 0:6

Апоэль (Рамат-Ган) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:3

На 70-й минуте "Апоэль" вел в счете 2:0.

Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Умм аль-Фахм) 2:0

