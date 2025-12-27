x
Спорт

Кубок Израиля по футболу. Хайский "Маккаби" победил 8:1

Футбол
время публикации: 27 декабря 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 17:26
Кубок Израиля по футболу. Хайский "Маккаби" победил 8:1
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Хайфский "Маккаби" вышел в 1/8 финала Кубка Израиля по футболу, разгромив "Маккаби Ахи" (Нацерет) 8:1.

После первого тайма 6:0.

По два гола забили Долев Хазиза и Гай Меламед.

По одному разу отличились Силва Кани (3 сентября перешел из столичного "Бейтара") и К. Хора.

Голы в свои ворота забили Ибрагим Худжират и Одед Башар.

Гол в ворота фаворита забил Хамза Мваси.

