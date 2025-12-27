Кубок Израиля по футболу. Хайский "Маккаби" победил 8:1
время публикации: 27 декабря 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 17:26
Хайфский "Маккаби" вышел в 1/8 финала Кубка Израиля по футболу, разгромив "Маккаби Ахи" (Нацерет) 8:1.
После первого тайма 6:0.
По два гола забили Долев Хазиза и Гай Меламед.
По одному разу отличились Силва Кани (3 сентября перешел из столичного "Бейтара") и К. Хора.
Голы в свои ворота забили Ибрагим Худжират и Одед Башар.
Гол в ворота фаворита забил Хамза Мваси.
Ссылки по теме