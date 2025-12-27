Кубок африканских наций. Салах забил. Египтяне вышли в плэй-офф
время публикации: 27 декабря 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 09:24
Первыми в плэй-офф Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко, вышли египтяне.
Египтяне победили сборную ЮАР 1:0.
Положение команд. Египет 6 очков, ЮАР 3, Зимбабве, Ангола по 1.
На 45-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти 1:0.
На второй минуте, добавленной к первому тайму, египтяне остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Мохамед Хани (Аль-Ахли).
Египтяне в пятый раз подряд вышли в 1/8 финала КАН.
