Спорт

Кубок африканских наций. Салах забил. Египтяне вышли в плэй-офф

Футбол
время публикации: 27 декабря 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 09:24
Кубок африканских наций. Салах забил. Египтяне вышли в плэй-офф
AP Photo/Themba Hadebe

Первыми в плэй-офф Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко, вышли египтяне.

Египтяне победили сборную ЮАР 1:0.

Положение команд. Египет 6 очков, ЮАР 3, Зимбабве, Ангола по 1.

На 45-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти 1:0.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, египтяне остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Мохамед Хани (Аль-Ахли).

Египтяне в пятый раз подряд вышли в 1/8 финала КАН.

