Кубок африканских наций. Сборные Анголы и Зимбабве сыграли вничью

В первом матче второго тура Кубка африканских наций по футболу сборные Анголы и Зимбабве сыграли вничью 1:1.

Турнир проходит в Марокко.

Обе команды первые матчи проиграли 1:2, поэтому им нужна была только победа.

Ангольцы считались фаворитом и начали матч активнее. На 14-й минуте бывший форвард молодежного состава лиссабонского "Спортинга" Жельсон Дала (Аль-Вакра, Катар) обыграл несколько защитников и опасно пробил. Вратарь мяч поймал.

Через 2 минуты ангольцы создали опасный момент. После подачи углового Жонатан Буату нанес удар головой. Вашингтон Аруби (Марумо Галлантс, ЮАР) отразил мяч, летевший в "девятку".

На 24-й минуте Жельсон Дала отправил мяч в нижний угол 1:0.

Сборная Зимбабве отыгралась на шестой минуте, добавленной к первому тайму. Гол забил выступавший ранее в Германии и Бельгии Новледж Мусона (Скотленд, Зимбабве).