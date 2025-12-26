Кубок африканских наций. Сборные Анголы и Зимбабве сыграли вничью
В первом матче второго тура Кубка африканских наций по футболу сборные Анголы и Зимбабве сыграли вничью 1:1.
Турнир проходит в Марокко.
Обе команды первые матчи проиграли 1:2, поэтому им нужна была только победа.
Ангольцы считались фаворитом и начали матч активнее. На 14-й минуте бывший форвард молодежного состава лиссабонского "Спортинга" Жельсон Дала (Аль-Вакра, Катар) обыграл несколько защитников и опасно пробил. Вратарь мяч поймал.
Через 2 минуты ангольцы создали опасный момент. После подачи углового Жонатан Буату нанес удар головой. Вашингтон Аруби (Марумо Галлантс, ЮАР) отразил мяч, летевший в "девятку".
На 24-й минуте Жельсон Дала отправил мяч в нижний угол 1:0.
Сборная Зимбабве отыгралась на шестой минуте, добавленной к первому тайму. Гол забил выступавший ранее в Германии и Бельгии Новледж Мусона (Скотленд, Зимбабве).