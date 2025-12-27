Возвращение Джа Моранта. Победа "Юты". Результаты матчей НБА
время публикации: 27 декабря 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 13:52
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Мемфис" разгромил "Милуоки" 125:104.
Чикаго Булз - Филадельфия Сиксерз 109:102
"Чикаго" проигрывал 99:102. Джайлен Смит сделал впечатляющий данк, начав победную серию 10:0.
Мемфис Гризлиз - Милуоки Бакс 125:104
Лидер "Мемфиса" Джа Морант вернулся после пропуска 4 игр и сделал "дабл-дабл" (17 + 10 передач).
Нью-Орлеан Пеликанз - Финикс Санз 108:115
За 5 минут до конца "пеликаны" вели в счете 100:97.
Лидер "Финикса" Девин Букер набрал 30 очков, в том числе 12 в последней четверти.
Юта Джаз - Детройт Пистонз 131:129
Кейонте Джордж набрал 31 очко и сделал победный бросок за 2 секунды до конца матча.
