Возвращение Джа Моранта. Победа "Юты". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Мемфис" разгромил "Милуоки" 125:104.

Чикаго Булз - Филадельфия Сиксерз 109:102

"Чикаго" проигрывал 99:102. Джайлен Смит сделал впечатляющий данк, начав победную серию 10:0.

Мемфис Гризлиз - Милуоки Бакс 125:104

Лидер "Мемфиса" Джа Морант вернулся после пропуска 4 игр и сделал "дабл-дабл" (17 + 10 передач).

Нью-Орлеан Пеликанз - Финикс Санз 108:115

За 5 минут до конца "пеликаны" вели в счете 100:97.

Лидер "Финикса" Девин Букер набрал 30 очков, в том числе 12 в последней четверти.

Юта Джаз - Детройт Пистонз 131:129

Кейонте Джордж набрал 31 очко и сделал победный бросок за 2 секунды до конца матча.