"Реал" победил "Анадолу Эфес". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 27 марта 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 11:08
Состоялись матчи тридцать четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Бавария (Мюнхен, Германия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 93:83
Обе команды уже не претендуют на выход в плэй-офф.
Милан (Италия) - Виртус (Болонья, Италия) 103:87
"Милан" продолжает борьбу за плэй-инн. У него (как и у "Маккаби") 17 побед. У команд в зоне плэй-ин - 19.
Реал (Мадрид, Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 82:71
"Реал" занимает третье место.
Ссылки по теме