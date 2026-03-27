"Реал" победил "Анадолу Эфес". Результаты матчей Евролиги

Состоялись матчи тридцать четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Бавария (Мюнхен, Германия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 93:83

Обе команды уже не претендуют на выход в плэй-офф.

Милан (Италия) - Виртус (Болонья, Италия) 103:87

"Милан" продолжает борьбу за плэй-инн. У него (как и у "Маккаби") 17 побед. У команд в зоне плэй-ин - 19.

Реал (Мадрид, Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 82:71

"Реал" занимает третье место.