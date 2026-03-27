Фигурное катание. Чемпионами мира стали немецкие фигуристы

В Праге продолжается чемпиона мира по фигурному катанию.

В соревнованиях спортивных пар победили Минерва Фабьен Хасе и Никита Володин (Германия), ставшие лучшими в короткой и произвольной программах (228.33 балла).

На втором месте Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляющие Грузию (218.41).

Бронзовые медали завоевали канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (216.09).

УКкраинцы София Голиченко и Артем Даренский заняли 18-е место.