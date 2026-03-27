Фигурное катание. Чемпионами мира стали немецкие фигуристы
время публикации: 27 марта 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 11:16
В Праге продолжается чемпиона мира по фигурному катанию.
В соревнованиях спортивных пар победили Минерва Фабьен Хасе и Никита Володин (Германия), ставшие лучшими в короткой и произвольной программах (228.33 балла).
На втором месте Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляющие Грузию (218.41).
Бронзовые медали завоевали канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (216.09).
УКкраинцы София Голиченко и Артем Даренский заняли 18-е место.
Ссылки по теме