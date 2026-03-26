x
26 марта 2026
|
последняя новость: 11:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидируют японки

время публикации: 26 марта 2026 г., 11:07 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 11:07
AP Photo/Petr David Josek

В Праге начался чемпионат мира по фигурному катанию.

После короткой программы лидируют японки Каори Сакамото (79.31 балла) и Моне Чиба (78.45).

На третьем месте американка Амбер Гленн (72.65).

Уроженка Израиля Александра Фейгин (Болгария) на 20-м месте (58.05).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
