Чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидируют японки
время публикации: 26 марта 2026 г., 11:07 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 11:07
В Праге начался чемпионат мира по фигурному катанию.
После короткой программы лидируют японки Каори Сакамото (79.31 балла) и Моне Чиба (78.45).
На третьем месте американка Амбер Гленн (72.65).
Уроженка Израиля Александра Фейгин (Болгария) на 20-м месте (58.05).
