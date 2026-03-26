Чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянин вышел в финал
время публикации: 26 марта 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 18:55
В Праге продолжается чемпионат мира по фигурному катанию.
После короткой программы лидирует американец Илья Малинин (111.29 балла).
На втором месте французский фигурист Адам Сяо Хим Фа (101.85), на третьем - Александр Селевко (Эстония) (96.49).
Израильтянин Тамир Куперман на 19-м месте (76.63).
Украинец Кирило Марсак на 12-м месте (83.36).
В финал вышли 24 фигуриста.
