Рекорд Книппела. Результаты матчей НБА

Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 114:103

20-летний Кон Книппел (Индиана) набрал 26 очков, сделал 10 подборов и 8 передач. Он забросил 6 трехочковых и стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим не менее 250 точных трехочковых в одном сезоне.

Детройт Пистонс - Нью-Орлеан Пеликанс 129:108

Джайлен Дюрен (Детройт) набрал 30 очков и сделал 10 подборов.

Орландо Мэджик - Сакраменто Кингз 121:117

"Орландо" прервал серию из 6 поражений. Паоло Банкеро набрал 30 очков, сделал 9 подборов и 7 передач.