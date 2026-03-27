Рекорд Книппела. Результаты матчей НБА
время публикации: 27 марта 2026 г., 12:30 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 12:36
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Шарлотт" победил "Нью-Йорк" 114:103.
Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 114:103
20-летний Кон Книппел (Индиана) набрал 26 очков, сделал 10 подборов и 8 передач. Он забросил 6 трехочковых и стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим не менее 250 точных трехочковых в одном сезоне.
Детройт Пистонс - Нью-Орлеан Пеликанс 129:108
Джайлен Дюрен (Детройт) набрал 30 очков и сделал 10 подборов.
Орландо Мэджик - Сакраменто Кингз 121:117
"Орландо" прервал серию из 6 поражений. Паоло Банкеро набрал 30 очков, сделал 9 подборов и 7 передач.
