Аллегри и Ибрагимович повздорили в ресторане на ужине с руководством "Милана"
время публикации: 27 мая 2026 г., 15:19 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 15:19
Бывший тренер "Милана" Массимилиано Аллегри едва не подрался с советником президента клуба Златаном Ибрагимовичем.
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Тренер на протяжении сезона был недоволен вмешательством шведа в его работу.
Недавно СМИ сообщили, что Ибрагимович советовал назначить главным тренером "красно-черных" Хави.
Инцидент произошел в конце апреля во время ужина в ресторане с руководством "Милана".
По данным итальянских СМИ, поводом для конфликта стало обсуждение третьего вратаря клуба на следующий сезон.
По окончании сезона Аллегри был уволен. "Милан" не попал в Лигу чемпионов.
Вместе с главным тренером были уволены спортивный директор Игли Таре, генеральный директор Джорджо Фурлан и технический директор Джеффри Монкада.
Ссылки по теме