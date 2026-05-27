Аллегри и Ибрагимович повздорили в ресторане на ужине с руководством "Милана"

Бывший тренер "Милана" Массимилиано Аллегри едва не подрался с советником президента клуба Златаном Ибрагимовичем.

Об этом сообщают итальянские СМИ.

Тренер на протяжении сезона был недоволен вмешательством шведа в его работу.

Недавно СМИ сообщили, что Ибрагимович советовал назначить главным тренером "красно-черных" Хави.

Инцидент произошел в конце апреля во время ужина в ресторане с руководством "Милана".

По данным итальянских СМИ, поводом для конфликта стало обсуждение третьего вратаря клуба на следующий сезон.

По окончании сезона Аллегри был уволен. "Милан" не попал в Лигу чемпионов.

Вместе с главным тренером были уволены спортивный директор Игли Таре, генеральный директор Джорджо Фурлан и технический директор Джеффри Монкада.