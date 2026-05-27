Чемпионат Англии. Тренер "тигров" не справился с поставленной задачей, но на него не обиделись

"Халл-сити" вернулся в Премьер-лигу, став победителем переходного турнира.

"Тигры" вылетели из элитного дивизиона в 2017 году.

Во время чемпионского парада, наставник "Халл-Сити" Сергей Якирович сказал; "Меня нанимали, чтобы я сохранил нашу прописку в Чемпионшипе, но я со своей задачей не справился".

Как игрок Сергей Якирович - обладатель Кубка Словакии 1998 года (со "Спартаком" (Трнава)), обладатель Кубка и Суперкубка Болгарии 2006 года (с софийским ЦСКА). Как тренер - чемпион Боснии и Герцеговины 2022 года (со "Зрмньски), чемпион Хорватии и обладатель Кубка Хорватии 2024 года (с загребским "Динамо").