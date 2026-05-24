последняя новость: 15:15
Спорт

Марта Костюк вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 24 мая 2026 г., 14:08 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 14:16
Марта Костюк вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Manu Fernandez

Сегодня начался основной турнир Открытого чемпионата Франции по теннису. Украинка Марта Костюк вышла во второй круг, победив Оксану Селехметьеву (Испания) 6:2, 6:3.

Оксана с этого года представляет Испанию. Ранее она выступала как россиянка.

Чешка Мария Бузкова разгромила итальянку Лючию Бронзетти 6:3, 6:1.

Первым во второй круг мужского турнира вышел австралиец Джеймс Дакуорт. Он выиграл первый сет 6:3 у Габриэля Диалло. При счете 4:1 в пользу австралийца во втором сете канадец отказался от продолжения борьбы.

