Марта Костюк вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Сегодня начался основной турнир Открытого чемпионата Франции по теннису. Украинка Марта Костюк вышла во второй круг, победив Оксану Селехметьеву (Испания) 6:2, 6:3.

Оксана с этого года представляет Испанию. Ранее она выступала как россиянка.

Чешка Мария Бузкова разгромила итальянку Лючию Бронзетти 6:3, 6:1.

Первым во второй круг мужского турнира вышел австралиец Джеймс Дакуорт. Он выиграл первый сет 6:3 у Габриэля Диалло. При счете 4:1 в пользу австралийца во втором сете канадец отказался от продолжения борьбы.