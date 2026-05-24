24 мая 2026
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Рейтинг АТР перед стартом Открытого чемпионата Франции

Теннис
Рейтинги
время публикации: 24 мая 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:19
Рейтинг АТР перед стартом Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Emma Da Silva

Перед началом Открытого чемпионата Франции Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала рейтинг.

Первой ракеткой мира остается итальянец Янник Синнер.

В первую десятку входят Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия), Новак Джокович (Сербия), Бен Щелтон (США), Феликс Ожье-Альясим (Канада), Алекс де Минор (Австралия), Даниил Медведев (Россия), Тейлор Фриц (США) и Александр Бублик (Казахстан).

Из израильских теннисистов в первую тысячу входит только Амит Валес (776-е место).

