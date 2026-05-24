Рейтинг АТР перед стартом Открытого чемпионата Франции
время публикации: 24 мая 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:19
Перед началом Открытого чемпионата Франции Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала рейтинг.
Первой ракеткой мира остается итальянец Янник Синнер.
В первую десятку входят Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия), Новак Джокович (Сербия), Бен Щелтон (США), Феликс Ожье-Альясим (Канада), Алекс де Минор (Австралия), Даниил Медведев (Россия), Тейлор Фриц (США) и Александр Бублик (Казахстан).
Из израильских теннисистов в первую тысячу входит только Амит Валес (776-е место).
