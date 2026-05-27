x
27 мая 2026
|
последняя новость: 09:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 09:20
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсационный вылет Джессики Пегулы. Результаты матчей Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 27 мая 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 08:52
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла испанку Джессику Бусас Манейро
AP Photo/Alessandra Tarantino

Завершился первый круг Открытого чемпионата Франции. Сегодня начнется второй раунд.

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула сенсационно проиграла австралийке Кмберли Биррелл (83-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) 6:1, 3:6, 3:6.

Девятая ракетка мира американка Виктория Мбоко разгромила чешку Николу Бартункову 6:1, 6:2.

Американка Мэдисон Киз разгромила бельгийку Ханне Вандевинкель 6:3, 6:0. Украинка Олександра Олийникова не оставила шансов россиянке Елене Приданкиной 6:1, 6:2.

Чешка Катерина Синякова обыграла швейцарку Симону Вальтерт 6:4, 7:6. Россиянка Анна Калинская разгромила француженку Лоис Буассон 6:2, 6:2. Украинка Ангелина Калинина проиграла француженке Диане Парри 6:0, 2:6, 4:6.

В американском поединке Коко Гофф победила Тейлор Таунфенд 6:4, 6:0. Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака обыграла немку Лору Зигемунд 6:3, 7:6.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла испанку Джессику Бусас Манейро 6:4, 6:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Марта Костюк вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Рейтинг АТР перед стартом Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Рейтинг WTA перед Открытым чемпионатом Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Теннис. Победив в Риме, Янник Синнер установил рекорд