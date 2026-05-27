Сенсационный вылет Джессики Пегулы. Результаты матчей Открытого чемпионата Франции
Завершился первый круг Открытого чемпионата Франции. Сегодня начнется второй раунд.
Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула сенсационно проиграла австралийке Кмберли Биррелл (83-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) 6:1, 3:6, 3:6.
Девятая ракетка мира американка Виктория Мбоко разгромила чешку Николу Бартункову 6:1, 6:2.
Американка Мэдисон Киз разгромила бельгийку Ханне Вандевинкель 6:3, 6:0. Украинка Олександра Олийникова не оставила шансов россиянке Елене Приданкиной 6:1, 6:2.
Чешка Катерина Синякова обыграла швейцарку Симону Вальтерт 6:4, 7:6. Россиянка Анна Калинская разгромила француженку Лоис Буассон 6:2, 6:2. Украинка Ангелина Калинина проиграла француженке Диане Парри 6:0, 2:6, 4:6.
В американском поединке Коко Гофф победила Тейлор Таунфенд 6:4, 6:0. Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака обыграла немку Лору Зигемунд 6:3, 7:6.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла испанку Джессику Бусас Манейро 6:4, 6:2.