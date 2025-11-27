Теннис на колясках. Израильтянин стал со-победителем турнира. Финал сорвал ливень

Финал теннисного турнира (теннис на колясках), который проходил на Шри-Ланке, был прерван из-за ливня.

Оба финалиста объявлены победителями турнира.

Со-победителями турнира стали израильтянин Адам Бердичевский и голландец Робин Гринвуд.

Израильский теннисист занимает 30-е место в мировом рейтинге. Победа позволит ему подняться на несколько ступенек в рейтинге.