x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 11:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 11:06
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис на колясках. Израильтянин стал со-победителем турнира. Финал сорвал ливень

Теннис
время публикации: 27 ноября 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 10:58
Теннис на колясках. Израильтянин стал со-победителем турнира. Финал сорвал ливень
AP Photo/Luca Bruno

Финал теннисного турнира (теннис на колясках), который проходил на Шри-Ланке, был прерван из-за ливня.

Оба финалиста объявлены победителями турнира.

Со-победителями турнира стали израильтянин Адам Бердичевский и голландец Робин Гринвуд.

Израильский теннисист занимает 30-е место в мировом рейтинге. Победа позволит ему подняться на несколько ступенек в рейтинге.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в финале турнира в Китае
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Теннис. Матчи Кубка Дэвиса возвращаются в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Бадминтон. Израильтянин проиграл в финале турнира в Ирландии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Теннис на колясках. Гай Сасон стал победителем турнира серии Masters в парном разряде