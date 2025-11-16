Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в финале турнира в Китае
время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 14:03
В Хучжоу, Китай, проходит теннисный турнир серии Masters. В одиночном разряде (теннис на колясках) победил голландец Сэм Шредер.
В финале он победил израильтянина Гая Сасона 6:3, 6:4.
Гай Сасон и голландец Нильс Винк стали победителями турнира в парном разряде.
