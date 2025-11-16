x
16 ноября 2025
Спорт

Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в финале турнира в Китае

Теннис
время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 14:03
Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в финале турнира в Китае
AP Photo/Vera Nieuwenhuis

В Хучжоу, Китай, проходит теннисный турнир серии Masters. В одиночном разряде (теннис на колясках) победил голландец Сэм Шредер.

В финале он победил израильтянина Гая Сасона 6:3, 6:4.

Гай Сасон и голландец Нильс Винк стали победителями турнира в парном разряде.

Спорт
