НБА. "Бостон" прервал рекордную серию "Детройта". 800-я победа Споэльстры

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА) "Майами" победил "Милуоки" 106:103.

Бостон Селтикс - Детройт Пистонс 117:114

"Детройт" не смог одержать 14-ю победу подряд и установить клубный рекорд. По 13 побед подряд команда одерживала в сезонах 1989-90 и 2003-04 годов.

Джайлен Браун (Бостон) сделал "дабл-дабл" (33 + 10 подборов + 5 передач).

Лидер "Детройта" Кейд Каннингем набрал 42 очка, сделал 8 подборов и 5 передач.

Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 101:129

Отличный матч провели лидеры "Никс". Джайлен Брунсон набрал 33 очка, Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" (19 + 10 подборов).

Майами Хит - Милуоки Бакс 106:103

Эрик Споэльстра одержал 800-ю победу.

Оклахома-Сити Тендер - Миннесота Тимбервулвз 113:105

"Тендер" одержал десятую победу подряди стал пятой командой в истории НБА, одержавшей 18 побед в первых 19 матчах сезона.

Лидер хозяев Шай Гилджес-Александр набрал 40 очков.