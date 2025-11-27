x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 11:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 11:06
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. "Бостон" прервал рекордную серию "Детройта". 800-я победа Споэльстры

Баскетбол
НБА
время публикации: 27 ноября 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 10:30
НБА. "Бостон" прервал рекордную серию "Детройта". 800-я победа Споэльстры
AP Photo/Jim Rassol

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА) "Майами" победил "Милуоки" 106:103.

Бостон Селтикс - Детройт Пистонс 117:114

"Детройт" не смог одержать 14-ю победу подряд и установить клубный рекорд. По 13 побед подряд команда одерживала в сезонах 1989-90 и 2003-04 годов.

Джайлен Браун (Бостон) сделал "дабл-дабл" (33 + 10 подборов + 5 передач).

Лидер "Детройта" Кейд Каннингем набрал 42 очка, сделал 8 подборов и 5 передач.

Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 101:129

Отличный матч провели лидеры "Никс". Джайлен Брунсон набрал 33 очка, Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" (19 + 10 подборов).

Майами Хит - Милуоки Бакс 106:103

Эрик Споэльстра одержал 800-ю победу.

Оклахома-Сити Тендер - Миннесота Тимбервулвз 113:105

"Тендер" одержал десятую победу подряди стал пятой командой в истории НБА, одержавшей 18 побед в первых 19 матчах сезона.

Лидер хозяев Шай Гилджес-Александр набрал 40 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025

НБА. Дени Авдия набрал 37 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025

Баскетбол. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Отборочные матчи чемпионата мира по баскетболу. Расписание сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Евролига. "Маккаби" проиграл "Милану"