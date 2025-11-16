x
16 ноября 2025
Спорт

Теннис. Матчи Кубка Дэвиса возвращаются в Израиль

Теннис
время публикации: 16 ноября 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 11:26
Теннис. Матчи Кубка Дэвиса возвращаются в Израиль
AP Photo/Antonio Calanni

Матчи Кубка Дэвиса (теннис) вернутся в Израиль после перерыва в два с половиной гола.

Сборная Израиля проводила домашние матчи за границей из-за войны Израиля с террористической группировкой ХАМАС.

Международная федерация тенниса приняла решение, что матч Израиль - Литва состоится в Израиле.

Матч пройдет 6-7 февраля.

Спорт
