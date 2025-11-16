Теннис. Матчи Кубка Дэвиса возвращаются в Израиль
время публикации: 16 ноября 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 11:26
Матчи Кубка Дэвиса (теннис) вернутся в Израиль после перерыва в два с половиной гола.
Сборная Израиля проводила домашние матчи за границей из-за войны Израиля с террористической группировкой ХАМАС.
Международная федерация тенниса приняла решение, что матч Израиль - Литва состоится в Израиле.
Матч пройдет 6-7 февраля.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025