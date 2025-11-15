x
15 ноября 2025
Спорт

Теннис на колясках. Гай Сасон стал победителем турнира серии Masters в парном разряде

Теннис
время публикации: 15 ноября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 09:05
Теннис на колясках. Гай Сасон стал победителем турнира серии Masters в парном разряде
AP Photo/Vera Nieuwenhuis

В Хучжоу, Китай, проходит теннисный турнир серии Masters. В парном разряде победили Гай Сасон и Нильс Винк.

В финале израильтянин и голландец победили австралийца Хита Дэвидсона и британца Энди Лэпторна 6:2, 6:0.

В одиночном разряде Гай Сасон в финале сыграет с голландцем Сэмом Шредером.

В полуфинале он обыграл Нильса Винка 6:4, 7:5.

