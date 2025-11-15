Теннис на колясках. Гай Сасон стал победителем турнира серии Masters в парном разряде
время публикации: 15 ноября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 09:05
В Хучжоу, Китай, проходит теннисный турнир серии Masters. В парном разряде победили Гай Сасон и Нильс Винк.
В финале израильтянин и голландец победили австралийца Хита Дэвидсона и британца Энди Лэпторна 6:2, 6:0.
В одиночном разряде Гай Сасон в финале сыграет с голландцем Сэмом Шредером.
В полуфинале он обыграл Нильса Винка 6:4, 7:5.
