Достижение Копитара. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес" разгромил "Анахайм" 6:1.

Сент-Луис Блюз - Нешвилл Прэдэйторз 3:2

Две шайбы забросил Павел Бучневич (Сент-Луис).

Лос+Анджелес Кингз - Анахайм Дакс 6:1

Хозяева убедительно выиграли первый период 4:0.

Три гола забил Алекс Лаферьер. Это его первый хет-трик в НХЛ.

Три результативные передачи сделал Анже Копитар. Это 80-я игра, в которой он набрал не менее 3 очков. Анже стал 29-м игроком НХЛ, сделавшим не менее 850 результативных передач (852).

Калгари Флэймз - Эдмонтон Ойлерз 3:2

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман сделал результативную передачу.

Коннор Макдэвид забил 30-й гол в ворота "Калгари". Он набрал 1012 очков.

Дастин Вольф отразил 29 бросков и одержал 49-ю победу в 100 матчах в НХЛ.

Ванкувер Кэнакс - Сан-Хосе Шаркс 3:6

Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв Буюм отыграл 22 минуты 24 секунды. Показатель - 2.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 10 минут. Показатель -1.

Маклин Селебрини набрал 2 (1 + 1) очка. Он набрал 7 (2 +5) очков в матчах против "Ванкувера" и стал самым "быстрым" молодым игроком, забившим 20 голов в лиге (38 игр) с 2016 года, когда Остон Мэтьюз забил 20 голов в 36 играх.

Элиас Петерссон (Ванкувер) провел 500-й матч в НХЛ.

Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 5:6 (буллиты)

"Вегас" вел в счете 2:0, 4:2 и 5:4.

Арттури Лехконен сравнял счет на 59-й минуте.

Две щайбы забросил Мартин Нечас (Колорадо).

По 3 очка набрали игроки "Колорадо" Нейтан Маккиннон (1 + 2) и Сэм Малински (0 + 3).

"Колрадо" впервые в этом сезоне дважды отыгрался в третьем периоде.