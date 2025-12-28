НХЛ. Достижение Пастрняка. 100-й гол Мартинука. 15 штрафных минут Кунина

Закончились Рождественские каникулы НХЛ. "Островитяне" победили в нью-йоркском дерби 2:0.

Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:0

"Островитяне" во второй раз в сезоне "в сухую" победили в дерби.

Дэвид Риттич отразил 27 бросков и совершил второй шутаут в сезоне.

Баффало Сейбрз - Бостон Брюинз 4:1

"Баффало" одержал восьмую победу подряд.

Матиас Самуэльсон набрал 3 (1 + 2) очка. Три очка в одном матче его личный рекорд.

Единственный гол в ворота победителей забил Давид Пастрняк. Он набрал 110 очков в матчах регулярного чемпионата в 2025 году. Давид во второй раз в карьере набрал не менее 110 очков в матчах регулярного чемпионата за календарный год (впервые - в 2023 году).

Каролина Харрикейнз - Детройт Ред Уингз 5:2

"Каролина" прервала серию из 3 поражений.

По 3 (1 + 2) очка набрали Шейн Гостисбеер и Андрей Свечников. Это 99-я игра, в которой Свечников набрал более одного очка.

Джордан Мартинук (Каролина) забил сотый гол.

Флорида Пантерз - Тампа-Бей лайтнгинг 2:4

"Тампа" одержала третью победу подряд.

Еврейский нападающий "Флориды" Люк Кунин набрал 15 минут штрафа.

Никита Кучеров забил 61-й победный гол.