НХЛ. Достижение Пастрняка. 100-й гол Мартинука. 15 штрафных минут Кунина
Закончились Рождественские каникулы НХЛ. "Островитяне" победили в нью-йоркском дерби 2:0.
Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:0
"Островитяне" во второй раз в сезоне "в сухую" победили в дерби.
Дэвид Риттич отразил 27 бросков и совершил второй шутаут в сезоне.
Баффало Сейбрз - Бостон Брюинз 4:1
"Баффало" одержал восьмую победу подряд.
Матиас Самуэльсон набрал 3 (1 + 2) очка. Три очка в одном матче его личный рекорд.
Единственный гол в ворота победителей забил Давид Пастрняк. Он набрал 110 очков в матчах регулярного чемпионата в 2025 году. Давид во второй раз в карьере набрал не менее 110 очков в матчах регулярного чемпионата за календарный год (впервые - в 2023 году).
Каролина Харрикейнз - Детройт Ред Уингз 5:2
"Каролина" прервала серию из 3 поражений.
По 3 (1 + 2) очка набрали Шейн Гостисбеер и Андрей Свечников. Это 99-я игра, в которой Свечников набрал более одного очка.
Джордан Мартинук (Каролина) забил сотый гол.
Флорида Пантерз - Тампа-Бей лайтнгинг 2:4
"Тампа" одержала третью победу подряд.
Еврейский нападающий "Флориды" Люк Кунин набрал 15 минут штрафа.
Никита Кучеров забил 61-й победный гол.