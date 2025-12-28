Первый хет-трик. Результаты матчей молодежного чемпионата мира по хоккею
время публикации: 28 декабря 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 09:34
В США продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет). Канадцы в овертайме одолели сборную Латвии 2:1.
Словакия - Германия 4:1
Первые три шайбы в ворота немцев забросил Томаш Хренко (Нитра).
Латвия - Канада 1:2 (овертайм)
На 59-й минуте Рудольфс Берзкальнс (Мускегон Ламберджекс) сравнял счет и перевел матч в овертайм.
Победный гол на 44-й секунде овертайма забил Майкл Хедж (Чикаго Стилс).
США - Швейцария 2:1
Дания - Чехия 2:7
3 (1 + 2) очка набрал Томаш Галвас (Либерец).
