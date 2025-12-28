НХЛ. Победная шайба Чикрана. Три голевые передачи Куинна Хьюза

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" победил "Оттаву" 7:5.

Нью-Джерси Дэвилз - Вашингтон Кэпиталз 3:4 (овертайм)

Победный гол на 65-й минуте забил еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран.

Две шайбы забросил Йеспер Братт (Дэвилз). Он набрал 478 очков.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 27 минут 28 секунд. Показатель -2. Его брат Джек Хьюз отыграл 21 минуту. Показатель - 2.

Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 7:5

По 3 очка набрали игроки "Торонто" Макс Доми (0 + 3), Мэттью Найз (2 + 1), Остон Мэтьюз (1 + 2). Мэтьюз забил 416-й гол.

Начиная с декабря 2023 года "Торонто" выиграл пять матчей регулярного чемпионата против "Оттавы" подряд.

Нападающий "Торонто" Скотт Лафтон сыграл 700-й матч в НХЛ.

Клод Жиру (Оттава) сделал 2 результативные передачи в 1300-м матче.

Третий раз в этом сезоне "Торонто" забил 7 голов в одной игре.

Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд 3:4 (овертайм)

"Виннипег" вел в счете 1:0 и 3:2.

За 22 секунды до конца основного времени Матс Цуккарелло сравнял счет 3:3.

На 39-й секунде овертайма победную шайбу забросил Мэттью Болди. Ему ассистировали Куинн Хьюз и Кирилл Капризов. Оба набрали по 3 очка: Куинн (0 + 3), Кирилл (1 + 2). Это 27-я игра Куинна Хьюза, в которой он сделал три голевые передачи.

Болди забил пятый гол в овертайме.

Даллас Старз - Чикаго Блэк Хоукс 3:4 (буллиты)