НХЛ. Победная шайба Чикрана. Три голевые передачи Куинна Хьюза
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" победил "Оттаву" 7:5.
Нью-Джерси Дэвилз - Вашингтон Кэпиталз 3:4 (овертайм)
Победный гол на 65-й минуте забил еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран.
Две шайбы забросил Йеспер Братт (Дэвилз). Он набрал 478 очков.
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 27 минут 28 секунд. Показатель -2. Его брат Джек Хьюз отыграл 21 минуту. Показатель - 2.
Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 7:5
По 3 очка набрали игроки "Торонто" Макс Доми (0 + 3), Мэттью Найз (2 + 1), Остон Мэтьюз (1 + 2). Мэтьюз забил 416-й гол.
Начиная с декабря 2023 года "Торонто" выиграл пять матчей регулярного чемпионата против "Оттавы" подряд.
Нападающий "Торонто" Скотт Лафтон сыграл 700-й матч в НХЛ.
Клод Жиру (Оттава) сделал 2 результативные передачи в 1300-м матче.
Третий раз в этом сезоне "Торонто" забил 7 голов в одной игре.
Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд 3:4 (овертайм)
"Виннипег" вел в счете 1:0 и 3:2.
За 22 секунды до конца основного времени Матс Цуккарелло сравнял счет 3:3.
На 39-й секунде овертайма победную шайбу забросил Мэттью Болди. Ему ассистировали Куинн Хьюз и Кирилл Капризов. Оба набрали по 3 очка: Куинн (0 + 3), Кирилл (1 + 2). Это 27-я игра Куинна Хьюза, в которой он сделал три голевые передачи.
Болди забил пятый гол в овертайме.
Даллас Старз - Чикаго Блэк Хоукс 3:4 (буллиты)