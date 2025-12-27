x
27 декабря 2025
Спорт

Победы фаворитов. Результаты матчей молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 27 декабря 2025 г., 09:54
AP Photo/Petr David Josek

В США начался молодежный чемпионат мира по хоккею. (игроки до 20 лет). Канадцы одолели сборную Чехии 7:5.

Швеция - Словакия 3:2

Шведы вели в счете 2:0. Словаки отыгрались.

На 57-й минуте победный гол забил 18-летний Ивар Стернберг (Фролунда).

Дания - Финляндия 2:6

Две шайбы забросил Рупе Вестеринен.

Три результативные передачи сделал Яспер Кухта (Оттава 67).

Германия - США 3:6

3 (2 + 1) очка набрал нападающий американцев Уильям Зеллерс (Бостон Брюинз).

Чехия - Канада 5:7

После двух периодов счет 3:3.

По 3 (1 + 2) очка набрали Войтех Чихар (Чехи, Келовна Рокетс), Майкл Хаге (Канада, Чикаго Стил) и Этан Маккензи (Канада, Эдмонтон Ойл Кингз).

Спорт
