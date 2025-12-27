Победы фаворитов. Результаты матчей молодежного чемпионата мира по хоккею
время публикации: 27 декабря 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 09:54
В США начался молодежный чемпионат мира по хоккею. (игроки до 20 лет). Канадцы одолели сборную Чехии 7:5.
Швеция - Словакия 3:2
Шведы вели в счете 2:0. Словаки отыгрались.
На 57-й минуте победный гол забил 18-летний Ивар Стернберг (Фролунда).
Дания - Финляндия 2:6
Две шайбы забросил Рупе Вестеринен.
Три результативные передачи сделал Яспер Кухта (Оттава 67).
Германия - США 3:6
3 (2 + 1) очка набрал нападающий американцев Уильям Зеллерс (Бостон Брюинз).
Чехия - Канада 5:7
После двух периодов счет 3:3.
По 3 (1 + 2) очка набрали Войтех Чихар (Чехи, Келовна Рокетс), Майкл Хаге (Канада, Чикаго Стил) и Этан Маккензи (Канада, Эдмонтон Ойл Кингз).
