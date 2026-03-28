CAS частично удовлетворил иск Федерации шахмат Украины против россиян
время публикации: 28 марта 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 13:28
Спортивный арбитраж удовлетворил иск Федерации шахмат Украины и обязал Федерацию шахмат России прекратить деятельность на оккупированных террториях Украины.
Об этом сообщает Sport.ua.
Россияне должны прекратить шахматную деятельность в Автономной республике Крым, Севастополе, а также в частях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области.
Вместе с тем, CAS отклонил апелляцию Украины относительно возвращения России в число членов Международной шахматной федерации (FIDE).
По данным источника, если Федерация шахмат России не выполнит требования, Международная федерация шахмат (FIDE) должна приостановить ее членство на три года.
