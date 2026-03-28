28 марта 2026
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 марта 2026
28 марта 2026
последняя новость: 14:22
28 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
CAS частично удовлетворил иск Федерации шахмат Украины против россиян

время публикации: 28 марта 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 13:28
CAS частично удовлетворил иск Федерации шахмат Украины против россиян
AP Photo/Ariana Cubillos

Спортивный арбитраж удовлетворил иск Федерации шахмат Украины и обязал Федерацию шахмат России прекратить деятельность на оккупированных террториях Украины.

Об этом сообщает Sport.ua.

Россияне должны прекратить шахматную деятельность в Автономной республике Крым, Севастополе, а также в частях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области.

Вместе с тем, CAS отклонил апелляцию Украины относительно возвращения России в число членов Международной шахматной федерации (FIDE).

По данным источника, если Федерация шахмат России не выполнит требования, Международная федерация шахмат (FIDE) должна приостановить ее членство на три года.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 января 2026

Шахматы. Больше всех призовых в 2025 году заработал Магнус Карлсен
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 30 ноября 2025

"Шахматному Моцарту" Магнусу Карлсену – 35. Фотогалерея
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Победителем Кубка мира по шахматам стал 19-летний гроссмейстер из Узбекистана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

Израильтянин стал бронзовым призером чемпионата Европы по шахматам