07 января 2026
Спорт

Шахматы. Больше всех призовых в 2025 году заработал Магнус Карлсен

Знаменитые спортсмены
Рейтинги
Шахматы
время публикации: 07 января 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 17:16
Шахматы. Больше всех призовых в 2025 году заработал Магнус Карлсен
AP Photo/Kamran Jebreili, File)

Портал Chess.com опубликовал список шахматистов, заработавших больше всех призовых в 2025 году.

Лидирует экс-чемпион мира Магнус Карлсен (1 455 276 долларов призовых).

В первую пятерку входят Фабиано Каруана (889 598 долларов)

Левон Аронян (751 881)

Хикару Накамура (588 911)

Алиреза Фирузджа (455 047).

Спорт
