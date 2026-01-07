Шахматы. Больше всех призовых в 2025 году заработал Магнус Карлсен
Портал Chess.com опубликовал список шахматистов, заработавших больше всех призовых в 2025 году.
Лидирует экс-чемпион мира Магнус Карлсен (1 455 276 долларов призовых).
В первую пятерку входят Фабиано Каруана (889 598 долларов)
Левон Аронян (751 881)
Хикару Накамура (588 911)
Алиреза Фирузджа (455 047).
