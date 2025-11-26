Победителем Кубка мира по шахматам стал 19-летний гроссмейстер из Узбекистана
время публикации: 26 ноября 2025 г., 16:41 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 16:49
В Гоа, Индия, завершился Кубок мира по шахматам.
В финале19-летний Жавохир Синдаров (Узбекистан) победил Вэй И (Китай) 2,5: 1,5.
Синдаров стал самым молодым победителем Кубка мира и первым шахматистом из Узбекистана, который примет участие в Турнире претендентов.
В турнире претендентов завоевали право выступить Вэй И и россиянин Андрей Есипенко, занявший третье место.
