Победителем Кубка мира по шахматам стал 19-летний гроссмейстер из Узбекистана

В Гоа, Индия, завершился Кубок мира по шахматам.

В финале19-летний Жавохир Синдаров (Узбекистан) победил Вэй И (Китай) 2,5: 1,5.

Синдаров стал самым молодым победителем Кубка мира и первым шахматистом из Узбекистана, который примет участие в Турнире претендентов.

В турнире претендентов завоевали право выступить Вэй И и россиянин Андрей Есипенко, занявший третье место.