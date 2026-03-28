28 марта 2026
последняя новость: 19:16
28 марта 2026
|
28 марта 2026
|
последняя новость: 19:16
Спорт

Фигурное катание. Илья Малинин стал чемпионом мира. Израильтянин на 18-м месте

Спорт/важное
Фигурное катание
время публикации: 28 марта 2026 г., 19:16 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 19:16
Фигурное катание. Илья Малинин стал чемпионом мира. Израильтянин на 18-м месте
AP Photo/Petr David Josek

В Праге продолжается чемпионат мира по фигурному катанию.

Чемпионом стал американец Илья Малинин (329.40 баллов). Он заявил в произвольной программе семь четверных прыжков.

Серебряную и бронзовую медали завоевали японцы: Юма Кагияма, который после короткой программы был на шестом месте (306, 67) и Сун Сато (288. 54).

Израильтянин Тамир Куперман занял 18-е место (224.40).

Украинец Кирило Марсак занял 13-е место (234.67).

