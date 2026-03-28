Фигурное катание. Каори Сакамото стала рекордсменкой и чемпионкой мира
время публикации: 28 марта 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 10:15
В Праге продолжается чемпионат мира по фигурному катанию.
Японка Каори Сакамото в четвертый раз стала чемпионкой мира. Она установила мировой рекорд в сумме 239.28 балла.
На втором месте Моне Чиба (228.47), на третьем - Нина Пинцарроне (Бельгия) (215.20).
