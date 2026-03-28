x
28 марта 2026
|
последняя новость: 11:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фигурное катание. Каори Сакамото стала рекордсменкой и чемпионкой мира

Фигурное катание
Знаменитые спортсмены
Рекорды мира
время публикации: 28 марта 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 10:15
AP Photo/Petr David Josek

В Праге продолжается чемпионат мира по фигурному катанию.

Японка Каори Сакамото в четвертый раз стала чемпионкой мира. Она установила мировой рекорд в сумме 239.28 балла.

На втором месте Моне Чиба (228.47), на третьем - Нина Пинцарроне (Бельгия) (215.20).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2026

Чемпионат мира. Израильская танцевальная пара в финал не вышла
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2026

Фигурное катание. Чемпионами мира стали немецкие фигуристы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

Чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянин вышел в финал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

Чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует спортивная пара из Германии