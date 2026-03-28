Чемпионат мира. Израильская танцевальная пара в финал не вышла
время публикации: 28 марта 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 08:25
В Праге продолжается чемпионат мира по фигурному катанию.
После первого танца в соревнованиях танцевальных пар лидируют французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (92.74 балла).
На втором месте канадцы Пайпер Жиль и Поль Пойрье (86.45), на третьем - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85.90).
Литовская пара Элисон Рид - Саулюс Амбрулевичюс на девятом месте (79.66). Элисон ранее выступала за сборную Израиля.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, на десятом месте (79.34).
Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли 30-е место (58.04) и в финал не вышли.
Украинцы Мария Пинчук и Микита Погорилов выбыли з борьбы - 27-е место (59.45).
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2026