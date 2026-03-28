28 марта 2026
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 марта 2026
28 марта 2026
последняя новость: 08:38
28 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Чемпионат мира. Израильская танцевальная пара в финал не вышла

Фигурное катание
время публикации: 28 марта 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 08:25
В соревнованиях танцевальных пар лидируют французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон
AP Photo/Petr David Josek

В Праге продолжается чемпионат мира по фигурному катанию.

После первого танца в соревнованиях танцевальных пар лидируют французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (92.74 балла).

На втором месте канадцы Пайпер Жиль и Поль Пойрье (86.45), на третьем - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85.90).

Литовская пара Элисон Рид - Саулюс Амбрулевичюс на девятом месте (79.66). Элисон ранее выступала за сборную Израиля.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, на десятом месте (79.34).

Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли 30-е место (58.04) и в финал не вышли.

Украинцы Мария Пинчук и Микита Погорилов выбыли з борьбы - 27-е место (59.45).

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2026

Фигурное катание. Чемпионами мира стали немецкие фигуристы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

Чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянин вышел в финал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

Чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует спортивная пара из Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

Чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидируют японки