Спорт

НХЛ. "Каролина" разгромила "Монреаль"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 28 мая 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 07:57
AP Photo/Karl DeBlaker

В четвертом матче финала Восточной конференции НХЛ "Каролина" разгромила "Монреаль" 4:0.

Счет в серии 3:1 в пользу "Харрикейнз".

"Каролина" близка к первому с 2006 года выходу в финал Кубка Стэнли.

В конце первого периода гости забили три гола за 2 минуты 47 секунд.

По две результативные передачи сделали Николай Эйлерс и Шейн Гостисбеер.

Фредерик Андерсен отразил 18 бросков и совершил третий шутаут в матчах Кубка Стэнли.

