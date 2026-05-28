НХЛ. "Каролина" разгромила "Монреаль"
время публикации: 28 мая 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 07:57
В четвертом матче финала Восточной конференции НХЛ "Каролина" разгромила "Монреаль" 4:0.
Счет в серии 3:1 в пользу "Харрикейнз".
"Каролина" близка к первому с 2006 года выходу в финал Кубка Стэнли.
В конце первого периода гости забили три гола за 2 минуты 47 секунд.
По две результативные передачи сделали Николай Эйлерс и Шейн Гостисбеер.
Фредерик Андерсен отразил 18 бросков и совершил третий шутаут в матчах Кубка Стэнли.
