Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею
время публикации: 27 мая 2026 г., 07:56 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 07:56
В Швейцарии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Определились четвертьфинальные пары.
Из элитного дивизиона вылетели сборные Великобритании и Италии. В следующем году их заменят команды Казахстана и Украины.
Четвертьфиналы состоятся 28 мая.
Четвертьфинальные пары:
Швейцария - Швеция
Канада - США
Финляндия - Чехия
Норвегия - Латвия.
