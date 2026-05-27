В Швейцарии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Определились четвертьфинальные пары.

Из элитного дивизиона вылетели сборные Великобритании и Италии. В следующем году их заменят команды Казахстана и Украины.

Четвертьфиналы состоятся 28 мая.

Четвертьфинальные пары:

Швейцария - Швеция

Канада - США

Финляндия - Чехия

Норвегия - Латвия.