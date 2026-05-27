x
27 мая 2026
|
последняя новость: 09:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 09:20
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 27 мая 2026 г., 07:56 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 07:56
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею
AP Photo/Petr David Josek

В Швейцарии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Определились четвертьфинальные пары.

Из элитного дивизиона вылетели сборные Великобритании и Италии. В следующем году их заменят команды Казахстана и Украины.

Четвертьфиналы состоятся 28 мая.

Четвертьфинальные пары:

Швейцария - Швеция

Канада - США

Финляндия - Чехия

Норвегия - Латвия.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Датчане сохранили место в элите
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Датчане сохранили место в элите
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Сенсация чемпионата мира по хоккею. Норвежцы победили шведов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Чехи победили словаков