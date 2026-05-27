"Вегас" вышел в финал Кубка Стэнли

"Вегас Голден Найтс" вышел в финал Кубка Стэнли (третий раз за девять лет существования клуба).

В четвертом матче серии "рыцари" победили "Колорадо Эвеланш" (лучшую команду регулярного сезона) 2:1.

Счет в серии 4:0.

"Вегас" трижды становился чемпионом Западной конференции НХЛ. В 2018 году в финале Кубка Стэнли команда проиграла "Вашингтону" 1:4, в 2023 - победила "Флриду" 4:1.

Джон Торторелла стал третьим тренером в истории НХЛ, который вывел команду в финал Кубка Стэнли, возглавив в последних 10 матчах регулярного чемпионата.