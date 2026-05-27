x
27 мая 2026
|
последняя новость: 12:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 12:17
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Вегас" вышел в финал Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 27 мая 2026 г., 11:30 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 11:36
"Вегас" вышел в финал Кубка Стэнли
AP Photo/John Locher

"Вегас Голден Найтс" вышел в финал Кубка Стэнли (третий раз за девять лет существования клуба).

В четвертом матче серии "рыцари" победили "Колорадо Эвеланш" (лучшую команду регулярного сезона) 2:1.

Счет в серии 4:0.

"Вегас" трижды становился чемпионом Западной конференции НХЛ. В 2018 году в финале Кубка Стэнли команда проиграла "Вашингтону" 1:4, в 2023 - победила "Флриду" 4:1.

Джон Торторелла стал третьим тренером в истории НХЛ, который вывел команду в финал Кубка Стэнли, возглавив в последних 10 матчах регулярного чемпионата.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Датчане сохранили место в элите
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Датчане сохранили место в элите
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Сенсация чемпионата мира по хоккею. Норвежцы победили шведов