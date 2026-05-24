последняя новость: 21:23
последняя новость: 21:23
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Датчане сохранили место в элите

Хоккей
время публикации: 24 мая 2026 г., 20:04 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 20:04
Чемпионат мира по хоккею. Датчане сохранили место в элите
AP Photo/Carolyn Kaster

В матче чемпионата мира по хоккею латвийцы разгромили британцев 6:0.

Великобритания - Латвия 0:6

В первом и втором периодах латвийцы забросили по три шайбы.

Отразил 19 бросков и совершил шутаут Кристерс Гудлевскис (Бремерхавен, Германия).

Дания - Италия 3:2 (буллиты)

После первого периода датчане вели в счете 2:0.

Во втором итальянцы отыгрались.

Единственный буллит в послематчевых сериях (по пять попыток) реализовал бывший игрок "Эдмонтон Ойлерз" Патрик Расселл (Кельнер, Германия).

Итальянцы набрали первое очко. Датчане уже не вылетят.

