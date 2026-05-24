Чемпионат мира по хоккею. Датчане сохранили место в элите
время публикации: 24 мая 2026 г., 20:04 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 20:04
В матче чемпионата мира по хоккею латвийцы разгромили британцев 6:0.
Великобритания - Латвия 0:6
В первом и втором периодах латвийцы забросили по три шайбы.
Отразил 19 бросков и совершил шутаут Кристерс Гудлевскис (Бремерхавен, Германия).
Дания - Италия 3:2 (буллиты)
После первого периода датчане вели в счете 2:0.
Во втором итальянцы отыгрались.
Единственный буллит в послематчевых сериях (по пять попыток) реализовал бывший игрок "Эдмонтон Ойлерз" Патрик Расселл (Кельнер, Германия).
Итальянцы набрали первое очко. Датчане уже не вылетят.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026