Велоспорт. Колумбиец умер после падения во время гонки

Велоспорт
время публикации: 25 апреля 2026 г., 15:11 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 15:11
Велоспорт. Колумбиец умер после падения во время гонки
AP Photo/Zane Irwin

24 апреля в больнице в Овьедо, Испания, умер 30-летний колумбийский велогонщик Кристиан Камило Муньос.

Об этом сообщил представитель команды Nu Colombia, за которую спортсмен выступал с 2024 года.

Кристиан Камило Муньос получил травму колена 18 апреля после падения во время велогонки Tour du Jura.

Спортсмен был госпитализирован, у него обнаружили инфекцию. Через несколько дней состояние здоровья велогонщика резко ухудшилось.

Некоторые СМИ называют причиной смерти внутрибольничную (нозокомиальную) инфекцию правой ноги.

