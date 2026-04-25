Велоспорт. Колумбиец умер после падения во время гонки
время публикации: 25 апреля 2026 г., 15:11 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 15:11
24 апреля в больнице в Овьедо, Испания, умер 30-летний колумбийский велогонщик Кристиан Камило Муньос.
Об этом сообщил представитель команды Nu Colombia, за которую спортсмен выступал с 2024 года.
Кристиан Камило Муньос получил травму колена 18 апреля после падения во время велогонки Tour du Jura.
Спортсмен был госпитализирован, у него обнаружили инфекцию. Через несколько дней состояние здоровья велогонщика резко ухудшилось.
Некоторые СМИ называют причиной смерти внутрибольничную (нозокомиальную) инфекцию правой ноги.
