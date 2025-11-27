Торонто" вышел в четвертьфинал Кубка НБА. Достижение Моуди

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА) "Торонто" одолел "Индиану" 97:95.

Торонто Рэпторз - Индиана Пэйсерз 97:95

"Торонто" одержал девятую победу подряд.

Брэндон Ингрем сделал победный бросок за 0.6 секунды до финальной сирены. Он набрал 26 очков и сделал 8 подборов.

"Торонто" вышел в четвертьфинал Кубка НБА.

Нью-Орлеан Пеликанз - Мемфис Гризлиз 128:133 (овертайм)

Основное время 122:122.

Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 100:104

Первую половину матча "воины" выиграли 59:47.

Рид Шеппард (Хьюстон) установил личный рекорд результативности (31 + 9 подборов + 5 передач).

Мозес Моуди (Голден Стэйт)достиг в этом матче отметки 2000 очков за карьеру.

Сакраменто Кингз - Финикс Санз 100:112

Первую четверть гости выиграли 41:16.