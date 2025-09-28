Антирекорд Анже Постекоглу. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Англии.

Игровой день получился неординарным . Впервые с 16 апреля 1994 года в один день проиграли "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", сообщает статистический сервис Opta.

Установлен рекорд игрового дня Премьер-лиги. 8 голов забиты на 90-й минуте или в компенсированное время.

Ноттингем Форест - Сандерленд 0:1

Анже Постекоглу стал первым постоянным главным тренером "Ноттингем Форест" в 20 и 21 веке, который не смог победить в первых 5 играх.

У хозяев огромное преимущество (65% владения мячом, 22:11 по ударам, 6:3 по точным ударам, 7:4 по угловым).

Но "Черные коты" контратаковали опаснее. 3:1 по голевым моментам в пользу гостей.

Победный гол на 38-й минуте забил Омар Альдерете (12 августа приобретен у "Хетафе").

Тоттенхэм (Лондон) - Вулверхэмптон 1:1

Хозяева отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени. Гол забил Палинья.

"Вулверхэмпон" не стал четвертым клубом в истории Премьер-лиги, проигравшим первые шесть матчей сезона.