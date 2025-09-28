"Бейтар" победил в гостях. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи пятого тура чемпионата Израиля по футболу.
Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Нетания) 1:2
На 74-й минуте в счете вели хозяяева.
Победный гол на 88-й минуте забил Матеус Даво.
Апоэль (Петах-Тиква) - Ирони (Тверия) 0:2
На 33-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Джеймс Аденийи (1 июля перешел из "Апоэля" (Хадера)).
На 46-й минуте составы команд стали равными. Вторую желтую карточку получил Харун Шапсо.
В конце матча голы забили Гай Хадида и Станислав Биленький.
Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Хайфа) 1:0
На 77-й минуте гости могли выйти вперед. Но бывший игрок хайфского "Маккаби" Тамир Арбель не реализовал пенальти.
Победный гол на 84-й минуте забил Рой Корине.
И рони (Кирьят-Шмона) - Ашдод 1:2
Оба мяча в ворота хозяев забил Юджин Анса (в 2020-21 годах он был игроком команды из Ки рьят-Шмоны).
Маккаби Бней Райна - Бейтар (Иерусалим) 1:3
На 87-й минуте счет был 1:1.