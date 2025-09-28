"Бейтар" победил в гостях. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Израиля по футболу.

Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Нетания) 1:2

На 74-й минуте в счете вели хозяяева.

Победный гол на 88-й минуте забил Матеус Даво.

Апоэль (Петах-Тиква) - Ирони (Тверия) 0:2

На 33-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Джеймс Аденийи (1 июля перешел из "Апоэля" (Хадера)).

На 46-й минуте составы команд стали равными. Вторую желтую карточку получил Харун Шапсо.

В конце матча голы забили Гай Хадида и Станислав Биленький.

Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Хайфа) 1:0

На 77-й минуте гости могли выйти вперед. Но бывший игрок хайфского "Маккаби" Тамир Арбель не реализовал пенальти.

Победный гол на 84-й минуте забил Рой Корине.

И рони (Кирьят-Шмона) - Ашдод 1:2

Оба мяча в ворота хозяев забил Юджин Анса (в 2020-21 годах он был игроком команды из Ки рьят-Шмоны).

Маккаби Бней Райна - Бейтар (Иерусалим) 1:3

На 87-й минуте счет был 1:1.