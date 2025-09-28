x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 12:29
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Манор Соломон отыграл 72 минуты. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 28 сентября 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 12:07
Манор Соломон отыграл 72 минуты. Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Alberto Saiz

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Испании.

Хетафе - Леванте (Валенсия) 1:1

Мальорка - Алавес 1:0

Островитяне одержали первую победу в сезоне.

Победный гол на 37-й минуте забил Такума Асано.

Вильярреал - Атлетик (Бильбао) 1:0

"Подводники" одержали восьмую домашнюю победу подряд.

В последних четырех играх "Атлетик" трижды проиграл.

Израильский полузащитник Манор Соломон вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 72-й минуте.

Победный гол на 77-й минуте забил заменивший израильтянина Альберто Молейро (1 июля приобретен у "Лас-Пальмаса" за 16 миллионов евро).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Достижение Лаутаро Мартинеса. Результаты матчей чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

ПСЖ победил. Неожиданное поражение "Монако"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Чемпионат Германии. Необычное веселье в Менхенгладбахе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

СМИ. Лионель Месси согласовал новый контракт с "Интер Майами"