Манор Соломон отыграл 72 минуты. Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 28 сентября 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 12:07
Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Испании.
Хетафе - Леванте (Валенсия) 1:1
Мальорка - Алавес 1:0
Островитяне одержали первую победу в сезоне.
Победный гол на 37-й минуте забил Такума Асано.
Вильярреал - Атлетик (Бильбао) 1:0
"Подводники" одержали восьмую домашнюю победу подряд.
В последних четырех играх "Атлетик" трижды проиграл.
Израильский полузащитник Манор Соломон вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 72-й минуте.
Победный гол на 77-й минуте забил заменивший израильтянина Альберто Молейро (1 июля приобретен у "Лас-Пальмаса" за 16 миллионов евро).
Ссылки по теме