Манор Соломон отыграл 72 минуты. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Испании.

Хетафе - Леванте (Валенсия) 1:1

Мальорка - Алавес 1:0

Островитяне одержали первую победу в сезоне.

Победный гол на 37-й минуте забил Такума Асано.

Вильярреал - Атлетик (Бильбао) 1:0

"Подводники" одержали восьмую домашнюю победу подряд.

В последних четырех играх "Атлетик" трижды проиграл.

Израильский полузащитник Манор Соломон вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 72-й минуте.

Победный гол на 77-й минуте забил заменивший израильтянина Альберто Молейро (1 июля приобретен у "Лас-Пальмаса" за 16 миллионов евро).