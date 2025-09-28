ПСЖ победил. Неожиданное поражение "Монако"
время публикации: 28 сентября 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 10:19
Состоялись матчи шестого тура чемпионата Франции.
Лорьян - Монако 3:1
"Лорьян" вернулся в элиту и продолжает укреплять свой статус домашней команды. Из последних 20 домашних матчей "мерлузы" выиграли 17.
Два гола забил Пабло Пажис.
Тулуза - Нант 2:2
ПСЖ - Осер 2:0
ПСЖ вернулся на первое место.
Обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле в матче не участвовал из-за травмы.
