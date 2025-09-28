x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 10:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 10:43
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

ПСЖ победил. Неожиданное поражение "Монако"

Футбол
время публикации: 28 сентября 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 10:19
ПСЖ победил. Неожиданное поражение "Монако"
AP Photo/Aurelien Morissard

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Франции.

Лорьян - Монако 3:1

"Лорьян" вернулся в элиту и продолжает укреплять свой статус домашней команды. Из последних 20 домашних матчей "мерлузы" выиграли 17.

Два гола забил Пабло Пажис.

Тулуза - Нант 2:2

ПСЖ - Осер 2:0

ПСЖ вернулся на первое место.

Обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле в матче не участвовал из-за травмы.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Чемпионат Германии. Необычное веселье в Менхенгладбахе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

СМИ. Лионель Месси согласовал новый контракт с "Интер Майами"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Антирекорд Анже Постекоглу. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

"Бейтар" победил в гостях. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу